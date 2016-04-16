Новый министр финансов рассказал о своих первоочередных задачах

Новый министр финансов Александр Данилюк считает своими важнейшими задачами возобновление сотрудничества с МВФ и немедленную системную реформу сферы госфинансов.

Кроме того, по мнению министра, обязательным является выполнение Коалиционного соглашения. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Сотрудничество с МВФ. Также безотлагательно, но с прицелом на более долгосрочную перспективу хочу начать системную реформу сферы госфинансов, поменять роль самого Министерства финансов. Нужно усилить роль этого ведомства как функционального, системного инструмента преобразования всех сфер. Считаю, что роль Минфина как двигателя реформ недооценивалась, поэтому его потенциал использовался далеко не в полной мере. Хотя с помощью этого министерства можно сделать очень многое. Именно Минфин посредством механизмов финансирования может стимулировать реформы и образования, и медицины, и социальной сферы", - подчеркнул Данилюк.

Он заявляет, что изменив модели финансирования, в Украине возможно быстрее реформировать какую-либо отрасль, ведь так, по его мнению, создаются правильные мотивации для системности хода реформ.

"Также обязательным для меня является выполнение Коалиционного соглашения. Ведь именно в нем содержится перечень поставленных перед правительством задач, и их надо выполнять. В свое время я принимал участие в подготовке этого документа, а потом неоднократно критиковал его невыполнение. Поэтому для меня это — еще один приоритет номер один. В этом контексте вижу свою роль в поддержке реформы государственной службы, которая начнется 1 мая. Минфин может и должен стимулировать эту реформу. Также очень важной считаю приватизацию. Это реальный инструмент борьбы с коррупцией, в том числе и с политической. Приватизация в интересах Минфина, прежде всего", - подчеркнул министр.

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Кроме того, среди ключевых приоритетов Данилюк назвал качественное изменение бюджетного процесса. "Бюджет 2017 года должен быть принципиально другим: максимально прозрачным, открытым. Нам необходима рабочая бюджетная декларация. Сейчас мы ее будем дорабатывать и вносить в парламент", - заявил министр.

Напомним, в МВФ заявили, что готовы сотрудничать с новым правительством Украины.