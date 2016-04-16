Жители оккупированных районов Донбасса имеют право на пенсии – Минсоцполитики

Временно неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей статуса оккупированных на сегодня не имеют и являются неотъемлемой частью территории Украины. Поэтому и их жители имеют право на пенсионные выплаты, независимо от места регистрации. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, передает DT.UA.

Читайте такжеС сегодняшнего дня заработали новые правила начисления пенсий

"У нас есть Закон об обязательном пенсионном страховании, а есть Закон о пенсионном обеспечении, в ст. 85 которого сказано: "Пенсии выплачиваются без учета получаемого заработка по месту жительства пенсионера, независимо от регистрации места жительства". Даже если человек живет в Донецке или Луганске, а получать пенсию хочет в Киеве или Харькове, мы обязаны ей ее выплачивать, независимо от места ее регистрации. Это общая практика, которая существует в Украине. Неконтролируемые территории в Донецкой и Луганской областях, насколько я понимаю, статуса оккупированных на сегодня не имеют и являются неотъемлемой частью территории Украины. Соответственно, их жители имеют право на выплаты, независимо от места регистрации", - пояснил министр.

Он отметил, что власть не может платить пенсии в Донецке и Луганске, потому что там идут военные действия, но "если человек приехал и хочет получить пенсию в Харькове или во Львове, мы не можем ему в этом отказать".

"Другое дело с госвыплатами ВПО. Если человек живет в Донецке, а оформил документы, якобы проживает в Харькове, то здесь уже есть вопросы. Но это функция не столько Минсоцполитики, сколько государственных Миграционной и Пограничной служб", - считает министр.

Добавим, бывший министр соцполитики Павел Розенко заявлял, что пенсии, социальные выплаты и социальную помощь получает только тот человек, которая переехала на территорию, контролируемую властями, и постоянно здесь проживает.