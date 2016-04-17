Гройсман поручил Минздраву и МЭРТ разобраться с завышенными ценами на лекарства в Украине

Премьер министр Владимир Гройсман поручил Министерствам здравоохранения и экономического развития урегулировать завышенные цены на лекарства в Украине.

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"В Украине цены на некоторые лекарства завышены и даже в разы. Людям, которым они крайне необходимы, порой просто не за что их купить. Поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством экономики в течение недели внести предложения, которые могли бы повлиять на формирование стоимости лекарств", - написал Гройсман в своем Facebook

"Недопустимо, когда больницы, где находятся дети со страшными онкологическими заболеваниями не получают своевременно необходимые лекарства. Вчера эту проблему, которая возникла в последние недели, подняли на часе вопросов к правительству. Сразу после этого, на одной из первых рабочих совещаний в правительстве мы обсудили, что нужно сделать, чтобы в течение нескольких дней обеспечить онкобольных детей в больницах самым необходимым", - добавил глава Кабмина.

Как сообщалось, вчера Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде раскритиковал первого заместителя министра охраны здоровья Александру Павленко из-за проблем с поставками лекарств для онкобольных детей.

"Дети не могут ждать вторника или следующей недели, болезнь у них никуда не девается. Если вы не доработали, то вы об этом скажите и признайте, дайте возможность, чтобы этот вопрос был решен. Если нет - оставьте свою должность, отдайте ее тем, кто может сделать быстрее", - сказал премьер-министр.

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В свою очередь Павленко заявила, что проблемы с поставками актуальны только для части больниц, в которые необходимые лекарства поступят в ближайшее время. Кроме того, заместитель министра призвала парламент и правительство ускорить назначение нового министра здравоохранения.