ЕБРР планирует в этом году инвестировать в Украину около €1 миллиарда

Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в украинскую экономику около миллиарда евро в этом году. Об этом президент ЕБРР Сума Чакрабарти рассказал "Голосу Америки".

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"В целом мы планируем и в этом году инвестировать около миллиарда – хотя у нас нет четко установленной цифры, но при наличии реформ..." - прогнозирует Чакрабарти.

Он напомнил, что ЕБРР давно сотрудничает с Украиной: "У нас были удачные проекты, но страна не проводила системных изменений. В начале 2013 года мы приняли решение, что так дальше продолжаться не может. Но после Майдана мы решили поддержать реформаторов очень высоким уровнем инвестиций. Украина стала нашим крупнейшим рынком после Турции: 1 миллиард 200 миллионов евро в 2014 году и 1 миллиард евро в 2015-м".

"В 2014 году многие компании пострадали от рецессии. Мы решили предоставить им рабочий капитал, чтобы они просто продолжали работать, не закрылись", - добавил президент ЕБРР.

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