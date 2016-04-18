Британский Минфин оценил ущерб от возможного выхода из Евросоюза

Такой прогноз авторы 200-страничного доклада, который пока официально не опубликован, приводят, исходя из варианта, при котором Евросоюз заключит с Великобританией такое же торговое соглашение как с Канадой, передает Би-би-си.

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Ожидается, что в этом случае сокращение ВВП будет эквивалентно падению годового дохода каждой британской семьи на 4,3 тыс. фунтов (примерно $6 тыс.).

При этом отмечается, что заключение торгового договора с Евросоюзом в случае выхода из него ("канадский" вариант) будет для Великобритании не самым выгодным, но и не самым проигрышным сценарием.

Всего в докладе рассмотрены три возможных сценария развития событий после выходы страны из Евросоюза.

Помимо заключения торгового договора авторы доклада допускают сохранение членства страны в Европейском экономическом сообществе (норвежский вариант) или торговлю с ЕС по общим принципам ВТО (российский вариант).

Наиболее выгодным авторы доклада считают "норвежский" вариант, а самым неудобным – "российский". "Канадский" был выбран для наиболее тщательного анализа именно потому, что считается средним по выгоде.

При этом в докладе говорится, что даже при выборе наиболее выгодного, "норвежского" варианта торговли с ЕС, британская экономика после выхода из Евросоюза все равно понесет существенные убытки.

Министр финансов Джордж Осборн и ранее заявлял, что выход из ЕС станет для Великобритании серьезным экономическим шоком. В связи с этим он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить такого развития событий.

О тяжелых последствиях выхода Великобритании из ЕС предупреждал и Международный валютный фонд. Его специалисты отмечали, что эти последствия будут наблюдаться как в региональном, так и в глобальном масштабе.

Референдум о возможном выходе Британии из Евросоюза пройдет 23 июня этого года. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что решение, которое в этот день примут британцы, будет окончательным и повторные референдумы проводиться не будут.

При этом сам Кэмерон выступает за сохранение страной членства в Евросоюзе. Об этом он объявил, после того как на переговорах с лидерами других стран Евросоюза сумел добиться для Великобритании существенных уступок.