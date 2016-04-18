Активы банков Украины в феврале выросли почти на 3%

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль текущего года выросли на 38 миллиардов гривень, или на 2,9%, - до 1,331 триллиона гривень по состоянию на 1 марта, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 77 миллиарда гривень, или на 6,1%.

Общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, в феврале выросли на 43 миллиарда гривень, или на 2,6%, - до 1,667 триллиона гривень на 1 марта. С начала года рост общих активов составил 96 миллиардов гривень, или 6,1%.

Обязательства работающих банков Украины в феврале выросли на 19 миллиардов гривень, или на 1,6%, - до 1,197 трилиона гривень, капитал - на 19 миллиардов гривень, или на 16,4%, - до 134,36 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за февраль количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 3 - до 113 финансовых учреждений.

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Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины за январь текущего года выросли на 38,719 миллиарда гривень, или на 3,1%, - до 1,293 триллиона гривень по состоянию на 1 февраля.