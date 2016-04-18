Банк "Хрещатик" не был "карманным" и 23 года сотрудничал с властью Киева - глава правления

Банк "Хрещатик" никогда не был "карманным" банком определенной финансово-промышленной группы и практически со дня своего основания - 23 года - занимался совместными проектами со столичным муниципалитетом.

Как сообщил глава правления банка Дмитрий Гриджук на своей странице в соцсети Facebook, банк "Хрещатик" являлся рыночным и полностью соответствовал рыночным тенденциям по всем направлениям - формированию базы фондирования, всем видам рисков, валютным депозитам и кредитам.

По его словам, в банке обслуживалось 201 коммунальное предприятие из 400, и пассивы этих предприятий составляли 419,9 миллиона гривень, а 453,6 миллиона гривень кредитов банк предоставил предприятиям, которые формируют социальную инфраструктуру города. В том числе это кредиты на 258 миллионов гривень "Киевметрострою", на 185 миллионов гривень - Киевскому метрополитену, на 190 миллионов гривень - "Киевпастрансу" и т.д.

"Кстати, по большинству коммунальных предприятий Киева кредиты имели статус проблемных или просроченных. И только в последнее время, благодаря девальвации и кризису, произошло их погашение", - отметил Гриджук.

Также он сообщил, что "Хрещатик" за счет собственных кредитных ресурсов обслуживал жилищное строительство для молодых семей, среди которых еще 1200 семей платят по кредитам, а также оказывал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в целом размером более 2 миллиардов гривень.

Кроме того, как отметил банкир, "Хрещатик" представлял интересы столичных властей на мировых рынках капитала, выступая менеджером внешних заимствований, и оказывал истинную поддержку киевлянам, обеспечивая настоящий социально ориентированный подход в программах для пенсионеров, малообеспеченных слоев, в финансовых и других приложениях Карточки киевлянина, которую выпустил объемом более 750 тысяч штук.

Гриджук подчеркнул, что все предоставленные кредиты были обеспечены ликвидным залогом, а не "мусорными" ценными бумагами, как сообщала заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в своей колонке на "Украинской правде".

"Компании без "живых" денежных потоков, с "пустым" балансом априори не могли получить в "Хрещатике" кредит. Об этом свидетельствует даже доля проблемной задолженности в кредитном портфеле банка - по состоянию на 1 апреля она составляла около 36% по сравнению с 70% в банковской системе", - отметил он.

При этом, банкир признал, что из-за существенного ухудшения макроэкономических показателей и стремительной девальвации предприятия не могли обслуживать кредиты, и банк был вынужден взять на свой баланс 953,6 миллиона гривень ликвидного залога, который на 90% был представлен недвижимостью, что с собственным имуществом банка превышает 1,1 миллиарда гривень.

"Что касается кредитов связанным лицам, даже при новой нормативной классификации, то они не выдавались уже почти два года. Дальнейшая оптимизация деятельности банка и его вывода на безубыточность и обеспечение социальных программ были зафиксированы в программе реструктуризации, которую мы зарегистрировали у регулятора еще 31 марта", - добавил Гриджук.

Читайте такжеНБУ признал неплатежеспособным банк "Хрещатик"

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Хрещатик" ввел в банк временную администрацию. Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 миллиарда гривень и обещает начать эти выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.