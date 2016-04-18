В Китае установлен размер взятки, карающийся смертной казнью

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая постановили, что отныне высшая мера — смертная казнь — будет применяться в отношении чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 460 тысяч долларов, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Читайте такжеПекин продолжает укрощать Москву: Россия согласилась разместить у себя предприятия КНРВ начале апреля 2016 года правозащитная организация Amnesty International сообщила о резком росте количества смертных казней в мире. Первое место по этому показателю занял Китай. В тройку лидеров также вошли Иран и Пакистан.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после своего прихода к власти в 2012 году начал масштабную антикоррупционную кампанию. «Борьба должна вестись против мух (мелких взяточников) и против тигров (крупных чиновников-коррупционеров)», — заявил он.

Целью объявленной кампании стало искоренение мздоимства среди официальных лиц и повышение авторитета партии среди населения. Сейчас в Китае под следствием находятся десятки чиновников высокого ранга и топ-менеджеров государственных компаний.