Уход за больными в Германии стал сферой деятельности "русской мафии" - СМИ

Организованные выходцами из стран постсоветского пространства амбулаторные службы по уходу за больными и инвалидами обманули больничные, страховые и социальные кассы Германии не менее чем на один миллиард евро, передает DW со ссылкой на результаты расследования Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Как отмечается, соответствующие конфиденциальные документы есть в наличии у общественно-правовой медиакомпании Bayerische Rundfunk и газеты Die Welt.

Читайте такжеВ Европе и США начались проверки на предмет уклонения от уплаты налогов через офшорыПо данным журналистов, уход за больными в ФРГ стал сферой деятельности так называемой "русской мафии". Организованные "русско-евразийские" преступные группировки разработали множество способов обмана страховых касс, среди самых распространенных - подделка отчетов об оказанных услугах и вовлечение в обман самих пациентов, занимавшихся симуляцией. В случаях с пациентами, требующими постоянного ухода, преступникам удавалось получать до 15 тысяч евро в месяц за неоказанные услуги.

Как заявили представители BKA, подобные преступления совершаются по всей Германии, но наиболее распространены в таких федеральных землях, как Берлин, Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония. Каждый пятый евро, выплаченный немецкими страховыми кассами пациентам, требующим ухода, мог незаконно уходить к "русскоязычным" преступникам. Расследование BKA, проведенное в 2015 году, длилось не менее шести месяцев.

По данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в ФРГ около 2,63 миллиона человек нуждаются в амбулаторном или постоянном уходе. 764 000 из них проживают в специальных заведениях - домах престарелых или интернатах. В конце 2013 года в стране насчитывалось 13 030 таких заведений и 12 745 амбулаторных служб по уходу за пациентами.