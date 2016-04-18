ЕС стал основным торговым партнером Украины в текущем году

В течение января-февраля 2016 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 21,3% и составил 4,7 миллиарда долларов. По сравнению с январем произошло существенное замедление темпов падения экспорта (в январе этот показатель составлял 31,9%), сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (42,9%), продукция металлургии (22,4%) и машиностроения (11,8%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным торговым партнером Украины в экспорте товаров за 2 месяца 2016 года был Европейский Союз (44,4%), а Россия составляла лишь 7,9%.

Экспорт товаров в страны ЕС (28) за 2 месяца 2016 года сократился на 2,1% (в январе 2016 года сокращение экспорта товаров составляло 11,7%).

"Среди регионов Украины наибольший негативный вклад в динамику экспорта товаров за 2 месяца 2016 года наблюдался по Днепропетровской области (-6,7 процентных пунктов), м. Киеву (-4,0 в.п), Запорожской (-3,4 в.п.) и Донецкой (-2,8 в.п.) областях", - подчеркивает издание.

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Вместе с тем, в течение первых двух месяцев 2016 года такие области, как Луганская (+1,1 в.п.), Львовская (+0,3 в.п) и Ивано-Франковская (+0,1 в.п.), обеспечили положительный вклад в динамику экспорта товаров.