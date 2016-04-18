Результат переговоров в США Лагард и Гонтаревой: миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд может в ближайшее время отправить в нашу страну миссию для изучения экономической ситуации и знакомства с новым правительством. Как сообщили в посольстве Украины в США, об этом сказала глава МВФ Кристин Лагард в ходе встречи с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой в Вашингтоне.

Как отмечается, встреча прошла в рамках ежегодных сборов МВФ и Всемирного банка.

"Во время встречи Валерия Гонтарева отметила первоочередные задачи для Украины в реализации реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ. Со своей стороны, Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ) отметила готовность Фонда продолжать поддержку нашего государства на пути экономических преобразований, а также сообщила о приезде миссии Фонда в Украину в ближайшее время", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, утверждение нового правительства страны стало результатом преодоления глубокого политического кризиса, в котором Украина пребывала последние несколько месяцев. Формирование правительства стало возможным после формирования в парламенте новой коалиции на базе двух крупнейших фракций – "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка.

Говоря о будущих задачах нового правительства, президент Украины Петр Порошенко назвал безальтернативным сотрудничество с Международным валютным фондом.

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МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

В начале апреля МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а также ухудшил прогноз инфляции по итогам года до 15,1%. Одновременно Фонд сохранил прогноз по безработице в текущем году - на уровне 9,2% по методологии Международной организации труда.