В украинских банках растет доля иностранного капитала

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за февраль 2016 года выросла на 0,4 п.п. – до 43,2% на 1 марта, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года доля иностранного капитала в работающих банках Украины сократилась на 0,1 п.п.

Также сообщается, что количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за февраль не изменилось и составило 41 финучреждение, в том числе 17 банков со 100% иностранным капиталом.

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Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь 2016 года сократилась на 0,5 п.п. – до 42,8% на 1 февраля.