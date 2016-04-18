Эксперты спрогнозировали, что ждет экономику Украины в ближайшие годы

Эксперты улучшили прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на 0,1% - до 1,1%, но при этом снизили прогнозы на 2017 год и 2018 год - до 2,5% и 3% соответственно.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

Одновременно, эксперты предположили, что инфляция по итогам текущего года составит порядка 15,4%, что несколько хуже прогноза правительства в 12%, но соответствует прогнозам ключевого кредитора страны Международного валютного фонда.

В то же время, согласно данным экспертов, показатель в 1,1% роста ВВП является средним значением. По мнению экспертов, экономика по итогам 2016 года может показать как отрицательную динамику - до «минус» 1,2%, так и вырасти до 1,7%. При этом показатель инфляции может как снизиться до 12,4%, что соответствует прогнозам правительства, так и вырасти до 20%, что значительно хуже правительственных прогнозов, а также прогнозов, выданных Украине международными финансовыми организациями.

Эксперты подчеркнули, что ключевыми факторами, влияющими на экономическую динамику, в 2016 году станут замедление восстановления мировой экономики, дефицит внешнего финансирования, эскалация конфликта на востоке страны, низкая скорость реформ, а также сворачивание инвестиционных программ из-за макроэкономической неопределенности. При этом, эти же факторы, как отмечается в прогнозе, будут актуальны и для 2017 и 2018 годов.

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Ранее ключевой кредитор страны Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а также ухудшил прогноз инфляции по итогам года до 15,1%. В 2017 году экономика Украины, по мнению МВФ, вырастет на 2,5%.

При этом Минэкономразвития Украины прогнозирует рост экономики по итогам года на уровне 1% при инфляции 13,1%.