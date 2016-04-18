Украина рассчитывает получить от МВФ в текущем году $5,5 миллиарда

Украина рассчитывает в 2016 году получить от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда 5,5 млрд долл. кредитных траншей в рамках программы реформ, утвержденной в марте 2015 года.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

Этот показатель соответствует ранее озвученным прогнозам правительства, согласно которым Украина планирует получить в 2016 году в целом порядка 10 млрд долл. из внешних источников, включая порядка 5,5-5,8 млрд долл. от МВФ.

По мнению экспертов, в 2017 и 2018 годах объемы кредитных средств от МВФ уменьшатся до 4 млрд долл. и 3 млрд долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, в январе Минфин сообщил, что Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 млрд долл., включая 5,8 млрд долл. от Международного валютного фонда и более 1,5 млрд долл. по новым кредитным программам от Всемирного банка. От правительства США планируется получить 1 млрд долл., от правительства Японии - до 1,3 млрд долл., Швейцарии - 0.2 млрд долл., от ЕС - 1,2 млрд евро плюс дополнительно 170 млн евро грантов. От правительства Польши - 100 млн евро, от Германии - 300 млн евро плюс 150 млн евро на инвестпроекты. От ЕБРР - 177 млн долл. на существующие инвестпроекты плюс 1,1 млрд долл. на новые инвестпроекты, от ЕИБ - 175 млн долл. по существующим проектам плюс 1,1 млрд долл. на инвестирование новых проектов.

По мере поступления средств от международных финансовых организаций, ключевой из которых является МВФ, будут пополнятся золотовалютные резервы страны. В частности, Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 млрд долл., а в 2017 году - до 22,3 млрд долл. На текущий момент резервы составляют 12,722 млрд долл.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

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Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.