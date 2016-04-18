Гривня на межбанке торгуется по 25,52 за доллар

В понедельник, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,42/25,52 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7320/28,8420 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3780 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,4958 гривни/доллар, к этому часу заключено 150 сделок на сумму 61,56 миллиона долларов.