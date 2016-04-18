Доход главы Фонда госимущества в 2015 году сократился в 3 раза – декларация

Доход главы Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса в 2015 году сократился в 3,3 раза – до 653,7 тысячи гривень с 2,16 миллиона гривень в 2014 году, говорится в опубликованной им декларации на сайте ведомства.

В том числе заработная плата Билоуса в прошлом году составила 90,9 тысячи гривень, доход от дивидендов и процентов – 306,9 тысячи гривень, страховые выплаты – 18,7 тысячи гривень, доход от продажи движимого и недвижимого имущества – 230 тысяч гривень.

В собственности главы фонда находится два земельных участка площадью 1300 квадратных метров и 300 квадратных метров, дом площадью 570,4 квадратных метров и гараж на 18,2 квадратных метров. Также в пользовании у него находится квартира площадью 94,1 квадратных метров.

Кроме того, Билоус владеет 3 машинами: Audi 80 (1991 года выпуска), Nissan Murano (2010 года выпуска), Mercedes Benz GL 350 (2013 года выпуска) и мотоциклом Harley Davidson Softail (2013 года выпуска). В пользовании у главы фонда находится Audi A8 2014 года выпуска.

На счетах в банках и других финансовых учреждениях у него находится 565,1 тыс. грн.

Члены семьи Билоуса заработали в прошлом году 246,2 тысячи гривень. В частности, доход от дивидендов и процентов составил 225,2 тысячи гривень, другие виды дохода – 20,9 тысячи гривень.

В собственности семьи главы фонда находится земельный участок площадью 900 квадратных метров, квартира площадью 94,1 квадратных метров и автомобиль Mercedes Benz G63 AMG 2013 года выпуска.

На счетах в банках и других финучреждениях у семьи Билоуса находится 89,1 тысячи гривень, размер взноса в уставной капитал предприятия составил 50 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая 2015 года Верховная Рада приняла постановление о назначении Билоуса председателем Фонда госимущества.

До марта прошлого года он возглавлял Государственную фискальную службу. Был назначен на эту должность в марте 2014 года, однако через год ушел в отставку в результате инициированного лично премьер-министром Украины расследования деятельности руководства службы. Результаты расследования показали неэффективность работы ГФС в борьбе с теневым бизнесом и налоговыми ямами.