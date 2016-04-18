Эксперты назвали курс гривни на ближайшие три года – опрос Минэкономразвития

Курс гривни к доллару США по итогам текущего года может составить в среднем 26,7-28 грн за доллар, говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

При этом эксперты предполагают, что средний курс останется на значении 28-29 грн за доллар на протяжении двух последующих лет.

Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что представленные значения являются средними. В случае усиления негативных факторов курс опустится до 33 грн за доллар в 2016 году и до 36,5 - 38 грн за доллар в 2018 году. В случае положительной экономической динамики, курс укрепится на значении 24,9 в 2016 году и 25-26 грн за доллар в 2018 году.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,42/25,52 грн/долл.