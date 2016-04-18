НБУ не сможет отрицать вину в банкротстве "Хрещатика" - экс-глава банка

Национальный банк Украины больше не сможет отрицать вину в банкротстве банка "Хрещатик". Об этом пишут "Комментарии". Как отмечает издание, экс-глава "Хрещатика" Дмитрий Гриджук подробно ответил на заявление представителей НБУ, продемонстрировав, что ни менеджмент, ни акционеры не планировали "сдавать" банк.

"Гриджук дал понять, что озвученные со стороны НБУ обвинения несостоятельны. По его словам, банк был рыночным и полностью соответствовал рыночным тенденциям по всем направлениям – формирование базы фондирования, всех видах рисков, валютным депозитам и кредитам и т.д.", - пишут "Комментарии".

Издание отмечает, что руководство банка планировало дальнейшее развитие и подготовило программу реструктуризации, которая содержит новую бизнес-модель банка, SWOT-анализ и реальные пути достижения целей.

Гриджук также акцентировал внимание на том, что "Хрещатик" уже два года не выдавал кредитов компаниям акционеров, поэтому заявления о преференциях для них являются абсурдными.

"Компании без "живых" денежных потоков, с "пустым" балансом априори не могли получить в "Хрещатике" кредит. Об этом свидетельствует даже доля проблемной задолженности в кредитном портфеле банка – по состоянию на 1 апреля 2016 года она составляла около 36% по сравнению с 70% в банковской системе", - заявил экс-глава "Хрещатика".

Банк практически со дня своего основания (в мае должны были отмечать его 23-летие) занимался совместными проектами со столичным муниципалитетом. В "Хрещатике" обслуживалось 201 коммунальное предприятие из 400.

"Именно огромная задолженность коммунальных предприятий, а также кредиты по социальным программам (а отнюдь не займы компаний акционеров, как пытаются представить в НБУ) были основным источником проблемной задолженности", - пишут "Комментарии".

"Заявление Гриджука в самом деле очень похоже на "пенальти" в ворота Гонтаревой и Рожковой. После такого удара главе НБУ и ее заму уже будет сложно отрицать ответственность за уничтожение "Хрещатика", - резюмирует издание.

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Как сообщалось, ранее и.о. зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что 5 апреля 2016 года в "Хрещатик" была введена временная администрация НБУ, поскольку банк не зарабатывал денег, а его деятельность противоречила логике ведения банковского бизнеса.

По мнению экс-заместителя главы НБУ Александра Савченко, банк "Хрещатик" был жизнеспособным, и его можно было бы спасти, если бы государство внесло средства для поддержания его ликвидности. Эксперт уверен, что НБУ применяет "формальный" подход к выбору банков для ликвидации.

По словам главы Комитета ВРУ по финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалко, на ближайшем заседании будет рассмотрена роль руководства НБУ в доведении "Хрещатика" до банкротства.