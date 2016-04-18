Экс-глава МВФ фигурирует в "панамских документах" - СМИ

Бывший директор-распорядитель МВФ, экс-заместитель председателя правительства Испании Родриго Рато фигурирует в так называемых "панамских документах", сообщает Прайм со ссылкой на испанскую газету El Confidencial.

Юридическая компания из Гибралтара Finsbury Trust & Corporate Services Limited, которая оказывала услуги по ликвидации компаний Red Rose и Westcastle Corporation, связанных с Рато, в 2013 году обращалась за услугами в Mossack Fonseca. Всего были выведены, по данным газеты, 3,6 миллиона евро.

Red Rose начала работать в ноябре 2005 года, то есть когда Рато был директором МВФ. Она работала до 2013 года. Westcastle Corporation была создана в декабре 1993 года, когда Рато был представителем Народной партии в парламенте.

Сам Рато заявил, что у него сейчас нет никаких компаний в офшорах, и что он "заплатил все необходимые налоги".

Бывшего директора-распорядителя МВФ, экс-министра экономики Испании и экс-руководителя старейшего банка Испании Caja Madrid (в 2011 году стал частью банковского конгломерата Bankia) Рато обвиняют в Испании в финансовых махинациях.

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Напомним, немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.