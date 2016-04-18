В Минэкономразвития ожидают $19,4 миллиарда резервов к концу года

Золотовалютные резервы Национального банка Украины по итогам 2016 года составят порядка 19,4 миллиарда долларов, говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что заявленный показатель является средним значением. При условии положительного развития экономики и результативного сотрудничества с международными финансовыми организациями, объем резервов по итогам года может вырасти, по мнению экспертов, до 27,4 миллиарда долларов. В случае усиления негативных факторов, объем резервов не превысит статистического значения на начало года - 13,4 миллиарда долларов.

Ключевыми факторами, негативно влияющими на экономическую динамику, в 2016 году станут замедление восстановления мировой экономики, дефицит внешнего финансирования, эскалация конфликта на востоке страны, низкая скорость реформ, а также сворачивание инвестиционных программ из-за макроэкономической неопределенности.

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Эти же факторы, как отмечается в прогнозе, будут актуальны и для 2017 и 2018 годов. В этой связи эксперты прогнозируют, что объем резервов НБУ в следующие два года составит в среднем 20,2-21,2 миллиарда долларов.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу текущего года ожидается на уровне 19,6 миллиарда долларов.