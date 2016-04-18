Фискальная служба потеряла свыше 500 тысяч документов - СМИ

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров 1 апреля подписал приказ №278 с названием «О результатах проверки».

Как следует из текста приказа, копию которого приводит Hubs, "…в результате сбоя в работе АИС "Управление документами" (с 6 по 11 декабря 2015 года) на уровне ГФС утрачено около 3 Терабайт информации (около 531 тыс. электронных документов, 26 тысяч данных в регистрационных карточках, 4,1 тыс. регистрационных карточек (…), 3,1 тыс. контрольных карточек и т.д.".

Как отмечает издание, примечательно как то, что «сбой» длился целых шесть суток, так и то, что объем безвозвратно утраченной информации измеряется терабайтами, а ее перечень настолько обширен, что проверяющие решили обойтись дежурным «и так далее».

"Количество утерянной внутренней корреспонденции и на уровне территориальных органов не установлено", - сказано в документе. Эта расшифровка свидетельствует о том, что даже в самой ГФС не знают, какая именно информация была утрачена, отмечает издание.

Ссылка на документ ГФС.

Еще более примечательно, что распоряжение №22-р о проведении проверки вышло лишь 3 февраля 2016 г. – то есть через два месяца после катастрофы в ведении баз данных, когда она, видимо, и была обнаружена.

С технической стороны произошедшее объясняется «возникновением и накоплением ошибок в системе хранения данных Hitachi VSP, которые привели к невозможности создания резервной копии системы и утери данных (06-11.12.15 г.)». Причиной чего стали «перегревы серверного оборудования, вызванные ненадлежащей работой системы охлаждения, сбои в работе, выключение электроэнергии, отсутствие документации на оборудование, размещенное в серверном помещении, отсутствие обслуживания системы хранения данных».

Если основываться на данных проверки, то можно сделать соответствующий вывод о системных грубых нарушениях в хранении информации в госоргане, через который проходят основополагающие данные о движении налогов в стране: информация о более чем 85% доходов сводного бюджета, данные о начислении налоговых обязательств и их погашении, информации о возмещении НДС и нарушениях налогового законодательства, о регистрационных данных налогоплательщиков и их отношениях с контрагентами, и еще огромное множество другой информации, отмечают в издании.

Также из приказа №278 следует, что первые сбои в работе систем проявились еще летом 2014 года. Никаких мер предпринято не было. Как не было и проверок насчет более ранних случаев утраты информации.

Главным следствием проверки стало увольнение с занимаемой должности заместителя директора департамента развития IT Доронина Д.В., который и был назначен «козлом отпущения», а также вынесение дисциплинарных взысканий нескольким сотрудникам, резюмирует издание.