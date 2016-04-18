Гройсман призвал нового министра соцполитики предоставлять помощь только тем, кому она действительно нужна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил новоназначенного министра социальной политики Украины Андрея Реву коллективу министерства и призвал перераспределять социальную помощь таким образом, чтобы ее получали те, кому она действительно требуется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук в Twitter.

«Необходимо концентрировать помощь для тех, кто в ней действительно нуждается», - цитирует Гройсмана его пресс-секретарь.

Позднее в пресс-службе правительства также рассказали, что Гройсман обратил внимание сотрудников Минсоцполитики на то, что от эффективности работы всего министерства зависят возможности «каждой украинской семьи пережить кризис и вызовы, стоящие перед страной».

«Предпосылкой развития социальной сферы является возрождение национальной экономики. Это остается приоритетом работы нового правительства. Мы понимаем, что только то, что мы можем заработать, мы можем инвестировать в качество жизни каждого украинца, - сказал Гройсман. - Задача, возложенная на министерство, - обеспечить заботу, понимание людей, качественное обслуживание, минимизировать очереди и трудности. Надо помочь тем, кто нуждается, и сделать это качественно и ненавязчиво. Но при этом сделать все так, чтобы помощь была эффективная».

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта стартовала первая за годы независимости нашей страны комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат и не угрожает честным гражданам, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи. Благодаря верификации Минфин рассчитывает сэкономить для бюджета порядка 5 млрд грн.

Кабинет министров Украины 3 марта принял постановление, предусматривающее создание единой информационно-аналитической системы электронных данных граждан Украины, основой которой станут реестры Национального банка, Пенсионного фонда, фондов обязательного социального страхования, предприятий, учреждений, банков и финансовых организаций независимо от формы собственности. Сбор данных будет осуществлять Минфин.