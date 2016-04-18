Гройсман призвал нового министра соцполитики предоставлять помощь только тем, кому она действительно нужна
Гройсман обратил внимание сотрудников Минсоцполитики на то, что от эффективности работы всего министерства зависят возможности «каждой украинской семьи пережить кризис и вызовы, стоящие перед страной».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил новоназначенного министра социальной политики Украины Андрея Реву коллективу министерства и призвал перераспределять социальную помощь таким образом, чтобы ее получали те, кому она действительно требуется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук в Twitter.
«Необходимо концентрировать помощь для тех, кто в ней действительно нуждается», - цитирует Гройсмана его пресс-секретарь.
Позднее в пресс-службе правительства также рассказали, что Гройсман обратил внимание сотрудников Минсоцполитики на то, что от эффективности работы всего министерства зависят возможности «каждой украинской семьи пережить кризис и вызовы, стоящие перед страной».
«Предпосылкой развития социальной сферы является возрождение национальной экономики. Это остается приоритетом работы нового правительства. Мы понимаем, что только то, что мы можем заработать, мы можем инвестировать в качество жизни каждого украинца, - сказал Гройсман. - Задача, возложенная на министерство, - обеспечить заботу, понимание людей, качественное обслуживание, минимизировать очереди и трудности. Надо помочь тем, кто нуждается, и сделать это качественно и ненавязчиво. Но при этом сделать все так, чтобы помощь была эффективная».
Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта стартовала первая за годы независимости нашей страны комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат и не угрожает честным гражданам, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи. Благодаря верификации Минфин рассчитывает сэкономить для бюджета порядка 5 млрд грн.
Кабинет министров Украины 3 марта принял постановление, предусматривающее создание единой информационно-аналитической системы электронных данных граждан Украины, основой которой станут реестры Национального банка, Пенсионного фонда, фондов обязательного социального страхования, предприятий, учреждений, банков и финансовых организаций независимо от формы собственности. Сбор данных будет осуществлять Минфин.