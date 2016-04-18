Швейцарский центробанк одобрил кредит для НБУ на $200 миллионов

Швейцарский национальный банк предоставит кредит Национальному банку Украины на сумму 200 млн долл. США в несколько траншей, которые будут направлены на пополнение международных резервов страны.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на заключенный и вступивший в силу 6 апреля двусторонний кредитный договор между Нацбанком и с Швейцарским национальным банком, который реализует договоренности президента Украины Петра Порошенко и президента Швейцарской конфедерации Иоганна Шнайдер-Амманна об увеличении гуманитарной и финансовой помощи Швейцарии для Украины.

Как отмечается в сообщении, целью кредитного договора между центральными банками Украины и Швейцарии является дополнение финансирования Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного финансирования, что будет способствовать стабилизации финансовой системы Украины.

«Заключение договора является финансовой помощью Украине со стороны международного сообщества и неоспоримым свидетельством доверия и поддержки реформ, проводимых в нашей стране», - прокомментировала глава НБУ Валерия Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Иоганном Шнайдером-Амманном договорились о предоставлении Украине дополнительных 200 млн долл.

Впоследствии глава НБУ Валерия Гонтарева, при участии которой происходила эта встреча, сообщила, что полученные в рамках договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном 200 млн долл. США будут направлены на пополнение золотовалютных резервов Украины.

Петр Порошенко возглавлял украинскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе работы форума Порошенко провел ряд важных встреч, в том числе с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.