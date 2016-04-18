Розенко назвал условия для возобновления соцвыплат на оккупированной части Донбасса

Возобновление социальных выплат на оккупированной территории Украины возможно только после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности страны, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

«Не государство Украина виновато в прекращении всех социальных выплат на оккупированной территории Украины. Виновны в прекращении выплат российские оккупанты, захватившие там власть. Мы лишены возможности платить пенсии и другие социальные выплаты на этой территории. Там нет отделений украинских банков, нет отделений Пенсионного фонда, казначейства, там не работают украинские законы», - цитирует Розенко пресс-служба.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что на сегодня человек может получать социальную помощь от Украины, в том числе пенсию, только если он постоянно живет на территории, подконтрольной украинской власти.

«В соответствии с законами и нормативно-правовыми актами Украины возвращение на оккупированную территорию является прямым основанием для утраты статуса вынужденного переселенца и прекращения всех социальных выплат, в том числе и пенсионных», - цитирует Розенко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству, получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Активисты общественных организаций отмечают частые ошибки при формировании Службой безопасности Украины списков для верификации переселенцев, которые подозреваются в незаконном получении социальных выплат.

Также правозащитники и активисты настаивают на том, что в законодательстве Украины отсутствуют какие-либо основания для того, чтобы отменять выплату пенсий жителям оккупированных территорий. Согласно украинским законам, гражданин имеет право получать заработанную пенсию, даже находясь за пределами страны.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.

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По состоянию на 11 апреля текущего года на учете находится 1 млн 774 тыс. 976 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма