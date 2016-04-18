Безработных украинцев в марте стало меньше на более чем 40 тысяч человек

Уровень безработицы в Украине в марте 2016 года уменьшился по сравнению с февралем на 8%, в абсолютных цифрах - на 40,7 тыс. человек, до 467,5 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,7% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 40 тыс. человек – до 376,8 тыс.. При этом средний размер пособия в марте составил 1566 грн против 1509 грн в феврале текущего года. Получили работу в марте 9,6% зарегистрированных безработных против 4,9% месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в марте составил 9 человек, тогда как в феврале на одну вакансию претендовало 13 безработных.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, по данным Госстата, на конец 2015 года составил 490,8 тыс. человек, а на конец 2014 года - 512,2 тыс. человек, что в обоих случаях соответствовало 1,9% населения. трудоспособного возраста. уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года.

Как указывается в обнародованном в апреле 2016 года консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень безработицы в Украине в 2016 году прогнозируется на уровне 9,2%.