Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали зарплаты украинцев на ближайшие годы

Уровень безработицы в Украине в 2016 году составит порядка 9,2%, а средняя зарплата штатного работника - 4993 грн.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

В дальнейшем - в 2017 и 2018 годах - показатель безработицы снизится до 9% и 8,4% соответственно, показатель зарплаты вырастет до 5699 грн в 2017 году и 6360 грн в 2018 году. Вместе с тем, эксперты отмечают, что это средние значения, которые могут меняться в зависимости от экономического развития страны.

В частности, в случае усиления негативных тенденций, показатель безработицы может составить уже в текущем году 10% и вырасти к 2018 году до 11%. Положительная динамика позволит снизить показатель безработицы к 2018 году до 7,4%.

Зарплаты в случае негативных тенденций на рынке труда могут сократиться до 4,8 тыс. грн в текущем году и составить не более 5700 грн в 2018 году. Позитивная динамика развития экономики позволит увеличить средний показатель зарплаты штатного работника до 7 тыс. грн в 2018 году.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года. Средняя заработная плата штатного работника в Украине в феврале увеличилась на 5,1%, или на 223 грн, по сравнению с январем и составила 4585 грн.