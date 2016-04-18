Профильный комитет Рады представил проект стратегии развития банковской системы Украины

Как отметил в ходе презентации проекта глава комитета Сергей Рыбалка, проект разработан с привлечением профессиональных экспертов в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования, а также общественных организаций, научного, экспертного и банковского сообщества.

«За последние 2 года правительство и Национальный банк не показали видение стратегических целей - обеспечение ускоренного экономического роста и кардинального изменения структуры экономики. Нет системы долгосрочных мер для отхода от сырьевого статуса. Дерегуляции, борьбы с коррупцией или снижения бюджетного дефицита явно недостаточно. Только собственная высокотехнологичная индустрия сделает население Украины состоятельным», - сказал он.

По словам главы комитета, Украине необходима система кредитных, налоговых, инфраструктурных и других стимулов, которые позволят ускорить развитие экономики. В частности, речь идет об активизации кредитования экспортоориентированных производств, а также стимулировании производства готовой продукции вместо экспорта сырья, чтобы Украина перестала быть лишь экспортером руды, леса-кругляка или зерна, а устойчиво возвращала высокие позиции в экспорте машиностроения.

Также Рыбалка отметил, что существующая сегодня Программа развития финсектора до 2020 года не содержит ключевых целей по изменению структуры экономики, а задекларированные этой программой принципы не реализуются на практике. «Задекларировано стимулирование конкуренции и обеспечение равноправия участников финансового сектора. Однако курс НБУ на снижение количества банков и уничтожение небольших банковских учреждений прямо противоречит этим декларациям. Как можно говорить о соблюдении другого задекларированного принципа – о доверии между участниками финсектора и регуляторами, когда банкиры жалуются нам в комитет на действия Нацбанка?», - заявил он.

В завершение глава комитета сообщил, что проект стратегии обнародован на сайте комитета и его странице в соцсети Facebоok, и призвал всех неравнодушных присылать свои замечания и предложения, чтобы представить на утверждение Верховной Рады системные предложения по реформированию отрасли, разработанные с участием широкого круга экспертов. «Наша цель - продолжить публичную дискуссию и прийти к конкретным программам и законопроектам», - резюмировал депутат.

Согласно тексту представленного проекта стратегии, ее приоритетами станут высокотехнологическая индустриализация Украины и определение соответствующих приоритетов для банковского кредитования, а также содействие стабилизации валютного курса как якоря снижения инфляции, введение моратория на административное повышение цен и тарифов, преобразование госбанков в инструменты экономического роста, привлечение иностранного капитала только в рамках национальной экономической политики, повышении эффективности использование международной помощи.

Среди целей стратегии - повышение качества политики Национального банка Украины, повышение доверия к регулятору, банковской системе и национальной валюте, а также развитие цивилизованного конкурентного рынка банковских услуг и развитие кредитования реального сектора экономики.

Для реализации этих целей, как отмечается в документе, необходимо ускорить назначение совета Национального банка Украины и подготовить ряд изменений в банковское законодательство, включая доработку закона «О Национальном банке Украины», разработку законов о банковском кредитовании экономики и о валютном регулировании, а также требуется системная поддержка банков для снижения уровня проблемных активов, в том числе и эффективная реструктуризация валютных кредитов граждан и бизнеса.