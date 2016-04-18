Порошенко поручил Минфину и ГФС "сделать первый шаг" к деофшоризации
Президент Петр Порошенко поручил Министерству финансов и Государственной фискальной службе принять меры для присоединения Украины к международной конвенции по обеспечению доступа к счетам нерезидентов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время рабочего совещания с представителями правительства, парламента и фискальных органов по разработке законодательных предложений в проведении деофшоризации.
«Президент подчеркнул свою решительную настроенность относительно внесения законодательных изменений в сфере регулирования бизнеса, связанного с офшорными компаниями, и создании условий и мотиваций для легализации бизнеса и справедливой платы налогов», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что президент подчеркнул, что первым шагом должно стать присоединение Украины к международной конвенции по обеспечению доступа Украины к счетам нерезидентов. Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба Украины должны предпринять необходимые шаги для обеспечения подписания и ратификации соответствующего соглашения, которое обеспечит доступ украинским органам власти к счетам украинских резидентов в иностранных банках.
«На сегодняшний день более 30 стран присоединились к этой инициативе. По моему глубокому убеждению, эта информация должна быть открыта, прозрачна и учтена в соответствующих органах власти», - цитирует Порошенко его пресс-служба.
Следующим шагом, по словам президента, должно быть обеспечено поступление налогов в Украине от деятельности компаний, независимо от того, зарегистрированы они в Украине или за ее пределами, если они прямо или косвенно принадлежит украинскому резиденту.
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«Если украинский резидент не платит налоги в Украине, это должно рассматриваться украинским законодательством как уклонение от уплаты налогов и влечь за собой соответствующую ответственность», - подчеркнул глава государства.
Порошенко отметил, что соответствующий опыт существует во многих странах мира, и «нам не нужно изобретать велосипед, и быстро внедрить эти изменения в законодательство».
Президент также подчеркнул необходимость предоставления Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку возможности получать необходимый объем информации для предотвращения использования механизма для избежания налогообложения.
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Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.
В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen.
Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.