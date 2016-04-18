Банк России после провала переговоров по заморозке нефти резко опустил курс рубля

В России официальный курс доллара, установленный Банком России на 19 апреля, составляет 68,27 рубля. Он вырос на 2,22 рубля. Евро при этом подорожал до 77,13 рубля (плюс 2,79 рубля). Соответствующая информация содержится на сайте регулятора, передает Lenta.ru.

На Московской бирже американская валюта торгуется около отметки в 67,85 рубля (подорожала на 2 процента), единая европейская — 76,72 рубля (плюс 2,3 процента).

Российская валюта слабеет на фоне упавших нефтяных котировок после провала переговоров в катарской столице Дохе. 17 апреля там состоялась встреча представителей стран-производителей нефти. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение о заморозке добычи, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на углеводороды.

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Но сделка не состоялась — Саудовская Аравия отказалась подписывать какие-либо документы без участия Ирана. На фоне информации о провале переговоров нефть Brent подешевела почти на 5 процентов, до 40,16 доллара, а американская валюта в РФ подорожала до 68,3 рубля.