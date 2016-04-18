Выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит" обещают возобновить в первой половине мая

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возобновить выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка «Финансы и Кредит» после технологического перерыва в первой половине мая.

Как сообщается на сайте фонда, в связи с продлением выплат по общему реестру вкладчиков для получения возмещения лицам, которые не обратились в соответствующие банки-агенты до 13 апреля, отправлять письма в фонд с индивидуальным обращением не требуется.

Фонд обещает уведомить о точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит». Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В 2015 году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 млн грн в феврале и на 750 млн грн в июне, а 19 августа подтвердил выполнение банком «Финансы и кредит» плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

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Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

В рамках действующего законодательства Фонд гарантирования вкладов возмещает вкладчикам неплатежеспособных банков потери средств в пределах 200 тыс. грн, в то время как возврат средств свыше этой суммы, а также средства бизнеса выплачиваются после формирования реестра кредиторов в установленной очередности за счет реализации активов банка.