Задолженность по зарплате в России выросла на 35,4%

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общее число работников, перед которыми у работодателей были долги по зарплате, Росстат оценивается в 78 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по учтенным видам экономической деятельности. Более трети из них (39%) — это работники обрабатывающих производств, 21% трудится в сфере строительства, 13% — транспорта, 7% — сельского хозяйства, 5% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 4% — добычи полезных ископаемых.

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В подавляющем большинстве случаев причиной возникновения задолженности стало отсутствие у организаций-работодателей собственных средств, доля долгов по зарплате, образовавшихся из-за несвоевременного перечисления средств из бюджетов всех уровней, составляет менее 2%.

На 1 апреля 2016 года задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета имелась в пяти регионах России, из-за сбоев в поступлении средств из региональных бюджетов — в четырех регионах, из-за несвоевременного получения средств из местных бюджетов — в 14 регионах.

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Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2015 году, приходится 1,837 млрд руб. (41,1%), в 2014 году и ранее — 601 млн руб. (13,4%).