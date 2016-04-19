Китай выделил Эквадору $2 миллиарда кредита

Министерство финансов Эквадора в понедельник подписало соглашение с банком развития Китая о получении кредита на 2 миллиарда долларов буквально через полтора дня после мощного землетрясения, случившегося в южноамериканской стране.

Кредит разделен на два транша, сообщает портал El Comercio. Первый, на 1,5 миллиарда долларов, может быть использован на любые цели и будет перечислен в ближайшие недели. Второй (в размере 0,5 миллиарда долларов) связан с реализацией инвестиционных проектов и будет зачислен по мере выполнения данных контрактов, пишет Прайм.

По словам главы эквадорского Минфина Фаусто Эрреры, при помощи КНР его страна запустила реализацию важных проектов в таких отраслях, как углеводороды, горнорудная промышленность, строительство ГЭС.

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Также нефтяная компания Petroecuador продлила свои договоренности с китайской Petrochina о купле-продаже нефти. В 2009 году компании договорились о сотрудничестве, и Эквадор обязался поставлять около 3 миллионов баррелей нефти в Китай ежемесячно.