Украина находится в программе МВФ – Гонтарева

Украинская делегация под руководством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в ходе ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Реформы, которые предусмотрены в программе МВФ, являются для нас первоочередными. На встрече мы подтвердили, что Украина находится в программе, и новое правительство будет способствовать продолжению сотрудничества с МВФ», - сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ.

Как отмечается в сообщении, Кристин Лагард отметила, что Фонд готов продолжить поддержку Украины на пути экономических реформ, и анонсировала визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время.

В Вашингтоне глава НБУ встретилась с исполнительным директором МВФ от нашей группы стран Мено Снелом и главами ряда центробанков, а также приняла участие в заседании финансового комитета МВФ, где участники обсуждали мировую финансовую политику и шаги, которые необходимо предпринять для усиления роста мировой экономики.

Гонтарева завершила свой визит встречей с заместителем министра финансов США по международным вопросам Натаном Шиитсом, в ходе которой стороны обсуждали вопросы макроэкономической ситуации в Украине и дальнейшего сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева во главе украинской делегации приняла участие в ежегодном весеннем собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ежегодно тысячи чиновников, глав центральных банков, журналистов, представителей общественных организаций, участников академических кругов и частного сектора по всему миру собираются в Вашингтоне для так называемых Spring Meeting, которые организуют Международный валютный фонд и Всемирный банк. В этом году весенние встречи проходили в Вашингтоне 12-17 апреля.

В программе мероприятия семинары, конференции и брифинги, на которых обсуждались проблемы глобальной экономики, международного развития и финансовых рынков.