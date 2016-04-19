Центробанк Китая влил в финансовую систему страны $14 миллиардов

Народный банк Китая (центробанк) во вторник влил в финансовую систему страны 90 млрд юаней ($13,89 млрд) при помощи операций обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене). Об этом сообщается на сайте центробанка, передает ТАСС.

Регулятор провел операции РЕПО сроком на семь дней и доходностью 2,25%. В Народном банке объясняют свои действия необходимостью поддержать уровень ликвидности на межбанковском рынке "на приемлемом уровне".

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"Сегодня наступает срок погашения операций РЕПО в размере 60 млрд юаней ($9,24 млрд). Регулятор намерен слегка повысить уровень ликвидности на межбанковском рынке", - сообщил аналитик инвестиционной компании Dongfang Securities Ван Цзяньчэн.