Гривня в ежовых рукавицах

Украинская гривня последние две недели планомерно укрепляется по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке и вдогонку – на наличном. Если ранее, в январе-феврале, национальная валюта девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,20-27,30 грн/долл. по официальному курсу, то по итогам марта в целом тренд преломился, и гривня укрепилась к доллару на 3% - до 26,20-26,30 грн/долл. В апреле эта тенденция продолжается – 15 апреля НБУ установил курс на уровне 25,47 грн/долл., то есть, нацвалюта отыграла свои позиции конца января текущего года.

Ситуацией активно пользуется Национальный банк для пополнения золотовалютных резервов. После того, как за январь-февраль он продал на межбанке для поддержки гривни на 233 млн долл. больше, чем купил, в марте показатель чистой продажи валюты регулятором сократился до 2 млн долл. В апреле НБУ пока не продал ни цента, при этом уже успел провести 6 аукционов по покупке валюты, в том числе один – по фиксированному курсу, и выкупил на межбанке 264 млн долл.

Растут объемы торгов и на межбанковском валютном рынке: если в январе-феврале их средний показатель составлял около 300 млн долл., то в марте-апреле – превысил 350 млн долл. Сжался спред на черном валютном рынке – текущие котировки купли-продажи доллара составляют 25,5-25,6 грн/долл., при этом объем предложения по продаже доллара превышает показатель покупки, что говорит о снижении спекулятивного спроса на валюту.

В конце января НБУ объяснял колебания на валютном рынке большим количеством праздничных дней и сезонным падением деловой активности, а также масштабными выплатами с Единого казначейского счета - 30 млрд грн в конце 2015 года. В феврале к списку причин прибавилась политическая нестабильность в связи с переформатированием Кабинета министров, в марте - католическая Пасха в Европе и США. Тем не менее, гривня устойчиво укрепляется.

УНИАН опросил экспертов о причинах этого явления и устойчивости нового тренда.

Приятная неожиданность

Банкиры назвали одной из причин стремительного роста предложения валюты на межбанковском рынке в апреле докапитализацию банков. «Всплеск предложения наиболее логично пояснить тем, что банки проходят процедуру докапитализации, а значит, вполне вероятно, что один из банков продал валюту для пополнения регулятивного капитала», – пояснила директор департамента операций на финансовых рынках UniCreditBank Екатерина Володина, комментируя рекордную покупку Национальным банком валюты на межбанке 7 апреля в размере 147,5 млн долл.

Володина не стала уточнять наименование банка, однако, по сведениям дилеров коммерческих банков, это мог быть дочерний банк российского «Внешэкономбанка» – «Проминвестбанк», который в конце февраля сообщал о завершении необходимых процедур для докапитализации на сумму 800 млн долл. Также в начале апреля пополнял капитал UniCredit Bank, акционеры которого 31 марта одобрили первый транш докапитализации в эквиваленте 3,8 млрд грн, он должен был поступить в два этапа - 1 и 4 апреля. 18 апреля глава правления банка Тамара Савощенко отчиталась, что акционеры утвердили результаты докапитализации, то есть, деньги пришли. Очевидно, часть поступившей валюты от материнских структур банкиры продали на межбанке, чтобы не нарушать нормативы НБУ по валютной позиции.

В то же время, докапитализация банков - не единственная причина укрепления гривни. Как отметила Володина, за последнее время выросли и объемы экспортной выручки, экспортеры стали выводить в свободную продажу чуть больше валюты, чем ранее.

О росте экспортной выручки говорит и глава совета ГО ACI Ukraine Павел Козак. «Основная причина укрепления гривни на валютном рынке в благоприятной для Украины ситуации на мировом рынке. Основные продавцы валюты - металлурги, цена на продукцию которых в данный момент демонстрирует положительную динамику», - отметил эксперт. По его словам, даже в случае, если еще не начала поступать валютная выручка, металлурги могут занимать валютные кредиты под ожидающиеся поступления.

«С другой стороны, продолжает замедляться импорт Украины из-за рубежа. С учетом того, что цена на газ для нашей страны в ближайшие полгода будет рассчитываться, исходя из низкой цены на нефть, которая была зимой этого года, перспективы курса гривни выглядят достаточно оптимистично», - добавил Козак с оговоркой, что омрачает эту картину только неопределенность дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, а также политическая нестабильность, связанная со сменой правительства.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан тоже объясняет стабилизацию и укрепление гривни по отношению к доллару внешними факторами, включая существенное повышение цен на сталь и руду на мировых рынках.

«Пока сохраняется такая благоприятная внешняя ситуация, курс гривни будет колебаться в диапазоне 26-27 грн/долл. В ближайшие месяцы на курс могут повлиять также внутренние факторы. Если разрешение политического кризиса приведет к быстрому восстановлению кредитования от МВФ, то для курса появится дополнительный положительный фактор, и не исключено дальнейшее небольшое укрепление нацвалюты», - прогнозирует эксперт, при этом отмечая, что затягивание сотрудничества с фондом и откат в реформах негативно скажутся на гривне.

Надеемся, что эксперты правы. Но пока данные о внешней торговле за март не обнародованы, а по итогам января-февраля они неутешительные - дефицит внешней торговли товарами составил 731 млн долл., что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Что касается МВФ, то Фонд уже заявил о готовности продолжить сотрудничество с новым правительством Украины. «Мы готовы и далее поддерживать Украину, и ожидаем встречи с новым правительством», - сообщил глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне 18 апреля, подчеркнув, что Фонд готов завершить процесс согласования второго пересмотра программы реформ в Украине, утвержденной в марте 2015 года.

Таким образом, можно надеяться, что позитивный тренд для гривни станет долгосрочным. И тогда возникает логичный вопрос - чем обернется неожиданное укрепление национальной валюты для экономики нашей страны и кошельков украинцев?

Все будет хорошо?

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что укрепление гривни позитивно скажется на отечественной экономике и прогнозирует, что эта тенденция продолжится до конца лета, либо даже до конца 2016 года. По его мнению, эффект от укрепления гривни должны ощутить рядовые украинцы в виде дальнейшего восстановления экономики и роста реального ВВП, возобновления кредитования банковским сектором и повышения заработной платы.

Как пояснила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, инфляция привязана к валютному курсу, и укрепление гривни означает, что импорт не будет дорожать и может даже подешеветь. По ее мнению, есть все основания рассчитывать на замедление инфляции, но при этом ожидать снижения цен в краткосрочной перспективе не стоит. «Устойчивый тренд укрепления гривни является позитивным сигналом для населения и бизнеса о том, что украинская экономика пошла на поправку. Это - важный психологический фактор, который убирает панические настроения, свойственные населению во время кризиса, которые всегда давят на валютный рынок», - отметила она.

По оценке ассоциации, к концу апреля золотовалютные резервы НБУ вырастут до 13,3 млрд долл., что станет маяком для МВФ в плане дальнейшего сотрудничества с Украиной, а по мере наращивания ЗВР регулятор ослабит административные ограничения на валютном рынке, что также позитивно скажется на благосостоянии населения и даст новый толчок для развития бизнеса в стране. Среди этих ограничений - лимиты выдачи наличности через кассы и банкоматы, покупки наличной валюты физлицами и безналичной валюты банками, а также обязательная продажа 75% валютной выручки, запрет досрочного погашения кредитов нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов.

Есть и полярные мнения. «Укрепление национальной валюты, с одной стороны, повышает уровень благосостояния населения, с другой – наносит удар по экспорту, так как делает его более дорогим, что снижает спрос на него», - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его оценке, влияние курса на торговый баланс сказывается с задержкой около трех месяцев, и это влияние становится заметным, если говорить о значительном и устойчивом укреплении национальной валюты, как минимум, на 5-10%. «Краткосрочное и незначительное укрепление гривни окажется малозаметным как для экономики в целом, так и для простых граждан. Ждать роста их благосостояния не приходится, так как нет никакой уверенности, что ревальвация гривни – долгий и устойчивый тренд», - добавил эксперт.

Стоит отметить, что Национальный банк своим поведением в текущем году продемонстрировал новый коридор для национальной валюты, выходя на межбанк с покупкой доллара ниже отметки 25,5 грн/долл. и подбрасывая валюту банкирам на уровне выше 26,5 грн/долл.

Комментируя последний аукцион по фиксированному курсу, Нацбанк подчеркнул, что проведение подобной интервенции не является свидетельством таргетирования определенного уровня курса, режим гибкого курсообразования продолжает действовать. При этом НБУ обещает сглаживать чрезмерные колебания на рынке в дальнейшем.

Пока все вышеперечисленное помогает гривне не только удерживать свои позиции, но и укрепляться. А статистика говорит о том, что население более года продает валюты больше, чем покупает. То есть, украинцы либо стали менее остро реагировать на валютные колебания, либо уже израсходовали имеющуюся гривню, которую можно было потратить на покупку доллара или евро.

Ольга Гордиенко (УНИАН)