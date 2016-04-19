Доходы местных бюджетов за квартал выросли почти вдвое - до 30 миллиардов

Доходы местных бюджетов в первом квартале текущего года выросли на 46% - до 30 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По мнению Зубко, рост доходов стал свидетельством эффективной политики бюджетной децентрализации и улучшения администрирования налогов. В частности, по информации вице-премьер-министра, рост доходов только по налогу на доходы физлиц составил порядка 150%. Общий объем сборов за 1 квартал текущего года составил 15,9 млрд грн. Причем столь значительное увеличение налоговых отчислений, уверен Зубко, стало возможным благодаря снижению ставки единого соцвзноса и увеличению уровня зарплат.

Также весьма значительным стал доход по налогу на землю, составивший по итогам января-марта 5 млрд грн.

«Указанные показатели - это бесспорный эффект от бюджетной децентрализации. Это не просто цифры на бумаге, а реальные возможности для местного самоуправления менять жизнь на своих территориях - предоставлять качественные услуги, делать их более доступными и современными», - цитирует пресс-служба Зубко.

Как сообщал УНИАН, процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.