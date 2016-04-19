Фискальная служба прокомментировала утрату свыше 500 тысяч документов: все восстановлено

Государственная фискальная служба восстановила все документы, утерянные в декабре 2015 года в результате технического сбоя. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ГФС, переданном УНИАН.

«В ГФС действительно имел место сбой в работе автоматизированной системы «Управление документами». С целью выявления причин такого сбоя руководство ГФС инициировало проведение соответствующей внутренней проверки. По ее результатам было установлено, что сбой привел к потере электронных копий внутренних документов, а также части внешней корреспонденции, которая поступала в ГФС, - говорится в комментарии службы. - Сейчас меры по восстановлению утраченной информации завершены, документы в электронном виде восстановлены в соответствии с оригиналами, хранящимися в бумажном виде».

Как подчеркнули в ведомстве, причины сбоя - устаревшее оборудование, невозможность обеспечения надлежащих условий для размещения серверов и другого оборудования, а также невозможность обеспечить надлежащий уровень защиты информации.

«За допущенные просчеты и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в данном конкретном случае ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены. В настоящее время все информационные системы ГФС работают в штатном режиме. Хотя вопрос устаревшего оборудования остается открытым», - подчеркнули в ГФС.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ опубликовали приказ ГФС, в котором отмечалось, что в период с 6 по 11 декабря 2015 года в ГФС было потеряно около 3 террабайт информации, в том числе около 531 тыс. электронных документов и резолюций к ним, 26 тыс. данных в регистрационных карточках, 4,1 тыс. регистрационных карточек, из которых 128 – Верховной Рады Украины, 174 – Кабинета министров Украины, 136 – Министерства финансов Украины, 2062 – других министерств и центральных органов исполнительной власти, 1547 – юридических лиц, 3,1 тыс. контрольных карточек. Потеря такого массива информации объяснялась «возникновением и накоплением ошибок в системе хранения данных Hitachi VSP, которые привели к невозможности создания резервной копии системы».