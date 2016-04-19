Советник Путина подсчитал, сколько российских денег находится в офшорах

У России почти $500 млрд находится в офшорах и эти деньги, в том числе, обеспечивают воспроизводство российской экономики.

Об этом сообщил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, выступая с докладом на совете по вопросам экономического развития в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

"Мы очень сильно зависим от офшоризации. Практически в офшорах у нас висит полтриллиона долларов, которые обеспечивают воспроизводство нашей экономики. Еще полтриллиона вывезены навсегда, по-видимому. Они не возвращаются в экономический оборот. Но, тем не менее, 50 млрд долларов ежегодно проходят из офшоров к нам и несколько больше вытекает обратно", - сказал Глазьев.

Он отметил, что пока санкции не коснулись российских офшоров, но, по его мнению, это дело ближайшего будущего. "Если эти деньги будут заморожены, то это будет очень серьезным ударом по воспроизводству нашей экономики", - сказал советник президента.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминались «друзья Путина». Близкие к Путину люди "отмыли" через офшоры более $2 миллиардов.