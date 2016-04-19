Кубив рассчитывает получить $1,7 миллиарда от МВФ до конца июня

Украина рассчитывает завершить переговоры с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом по втором пересмотру программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, и получить третий транш кредита в размере ориентировочно 1,7 млрд долл. до конца второго квартала текущего года, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

При этом он отметил, что предварительный план работы с МВФ должен быть проработан и утвержден по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана уже до 1 мая.

«Вчера состоялось заседание рабочей группы, где присутствовали Минфин и Минэкономики, была проговорена структура коммуникации (с Фондом - УНИАН). Есть определенная часовая линейка по выполнению поручений, включая подготовку законопроектов, по принятию законопроектов в Верховной Раде. Видимо, потом будет проведена скайп-конференция с МВФ, мы получим дополнительные принципы формирования позиции Минфина и Минэкономики, и других министерств. Потом мы все это изложим на бумаге и проинформируем. Это займет какое-то время, но мы хотим сделать это в ближайшее время. Это должно быть сделано до 1 мая, премьер четко поставил задачу», - сказал Кубив.

По его словам, позиция украинских властей будет учитывать также мнение других кредиторов страны - ЕБРР и Всемирного банка.

«Работа идет очень эффективно, в данный момент многое зависит от нас. Нужно сделать то, что мы должны были сделать», - сказал первый вице-премьер.

При этом, говоря о траншах, Кубив подчеркнул, что на текущий момент Украина не настаивает на объединении нескольких траншей. «Сейчас вопрос в том, что надо было провести инвентаризацию (проделанной работы - УНИАН), подготовить законопроекты, пройти их хотя бы в первом чтении и затем представить все на бумаге, - сказал он. - Планируем сделать все (включая пересмотр программы и получение средств) до конца квартала - так было бы правильно сказать. Май или июнь».

Ранее глава правительства Владимир Гройсман и президент Украины Петр Порошенко отмечали безальтернативность возобновления сотрудничества с МВФ. В Фонде также подчеркивали готовность работать с новым украинским правительством.

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Как сообщал УНИАН, глава МВФ Кристин Лагард на встрече с главой НБУ Валерией Гонтаревой в Вашингтоне отметила, что Фонд готов продолжить поддержку Украины на пути экономических реформ, и анонсировала визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

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Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.