Украина может вылезти из долговой ямы МВФ за три года - Думчев

Нашей стране не нужно 20 лет, о которых говорят пессимисты, чтобы полностью рассчитаться с МВФ – об этом на своей странице в Фейсбук заявил политик Сергей Думчев.

По его словам, достаточно три года, чтобы полностью погасить задолженность Украины перед МВФ. А это, на сегодняшний день, чуть более 10 млрд долларов по кредитам stand-by и EFF, привлеченным в 2014-2015 годах.

«Если сложить сумму кредита и дотаций на госпредприятия, то получится, что с кредитами МВФ, только за счет приватизации госпредприятий, удастся рассчитаться за 3 года! В итоге, мы не только закроем долговые обязательства, но и сможем увеличить ВВП страны на 2,6%», - отметил Думчев.

Политик предлагает собственное видение приватизации – привлечь независимых аудиторов, чтобы важный процесс не превратился в очередной коррупционный фарс.

«Понятно, что приватизацию нужно проводить прозрачно. А не так, как в 2004 году с Криворожсталью. Когда предприятие было продано олигархам за 4 миллиарда гривен и перепродано Mittal Steel за 24 миллиарда гривень. Нужно привлечь известные иностранные аудиторские компании, такие как PricewaterhouseCoopers, Deloitte или Ernst & Young. Чтобы они определили реальную рыночную стоимость всех госпредприятий. Сами торги нужно организовать так, чтобы каждый украинец мог следить за ходом аукционов. Вплоть до прямой видеотрансляции в интернете. Только так мы сможем провести реальную приватизацию, получить деньги и рассчитаться с долгами МВФ за 3 года. И никаких 20 лет бедности», - заявил Думчев.