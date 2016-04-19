Гройсман назвал приоритетные реформы нового правительства

Приоритетом работы нового правительства Украины, утвержденного Верховной Радой в середине апреля, является проведение реформ, способных улучшить деловую среду, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

«Для нас приоритет - реформы, которые позволят улучшить бизнес-среду», - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что в правительстве хорошо знают существующие проблемы - в сфере налогового законодательства, в таможенном регулировании, работе контролирующих организаций. Однако власти готовы менять ситуацию.

Гройсман добавил, что в этом контексте опыт Дании в вопросах дерегуляции был бы крайне полезен Украине. «Дания занимает первые места с точки зрения ведения бизнеса, она имеет очень низкий уровень коррупционных проявлений. Думаю, что тут наши двусторонние отношения имеют большой потенциал для развития. И мы наметили сегодня план совместных действий», - сказал Гройсман.

Читайте такжеНовый премьер о своей работе: нужно безотлагательно вернуться к налоговой реформе

Ранее глава правительства Дании отмечал, что Дания заинтересована в реализации совместных с Украиной проектов в сфере энергетики и сельского хозяйства.