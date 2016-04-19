Гривня торгуется на межбанке по 25,47 за доллар

Во вторник, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,42/25,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8050/28,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,38810 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4343 грн/долл., к этому часу заключено 64 сделки на сумму 28,27 млн долл.