Гривня торгуется на межбанке по 25,47 за доллар
12:32, 19 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8050/28,8600 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,4343 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,42/25,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8050/28,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,38810 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4343 грн/долл., к этому часу заключено 64 сделки на сумму 28,27 млн долл.
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