Эксперты объяснили, благодаря чему гривня укрепилась в последние две недели

Укрепление гривни по отношению к доллару США на межбанковском и наличном валютном рынке в последние две недели обусловлено ростом объемов экспортной выручки и продажи валюты экспортерами, считают опрошенные УНИАН эксперты.

В частности, глава совета ГО ACI Ukraine Павел Козак назвал основной причиной укрепления гривни благоприятную для Украины ситуацию на мировом рынке. «Основные продавцы валюты - металлурги, цена на продукцию которых в данный момент демонстрирует положительную динамику», - отметил он. По словам эксперта, даже если еще не начала поступать валютная выручка, металлурги могут брать валютные кредиты под ожидающиеся поступления.

«С другой стороны, продолжает замедляться импорт Украины из-за рубежа. С учетом того, что цена на газ для нашей страны в ближайшие полгода будет рассчитываться исходя из низкой цены на нефть, которая была зимой этого года, перспективы курса гривни выглядят достаточно оптимистично», - добавил Козак с оговоркой, что омрачает эту картину только неопределенность дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, а также политическая нестабильность, связанная со сменой правительства.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан тоже объясняет стабилизацию и укрепление гривни по отношению к доллару внешними факторами, включая существенное повышение цен на сталь и руду на мировых рынках. «Пока сохраняется такая благоприятная внешняя ситуация, курс гривни будет колебаться в диапазоне 26-27 грн/долл.», - прогнозирует она.

В то же время, по мнению эксперта, в ближайшие месяцы на курс могут повлиять также внутренние факторы. «Если разрешение политического кризиса приведет к быстрому восстановлению кредитования от МВФ, то для курса появится дополнительный положительный фактор, и не исключено дальнейшее небольшое укрепление нацвалюты», - добавила Белан, при это отметив, что затягивание сотрудничества с МВФ и откат в реформах негативно отразятся на гривне.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня после девальвации в январе-феврале на 13,4% - до 27,20-27,30 грн/долл. по официальному курсу, по итогам марта в целом укрепилась к доллару на 3% - до 26,20-26,30 грн/долл. В апреле эта тенденция продолжается, и последние две недели гривня планомерно укрепляется. Вчера, 18 апреля, НБУ установил курс на уровне 25,48 грн/долл., или на уровне конца января текущего года.

Полный текст с комментариями экспертов читайте на УНИАН-Экономика в статье «Гривня в ежовых рукавицах».