С начала года в бюджет Украины поступило лишь 77 тысяч конфискованных "коррупционных" гривень

Украина за первый квартал этого года вернула три тысячи долларов, которые были получены коррупционным путем.

Об этом сообщается в ответе Министерства финансов на запрос эксперта по противодействию коррупции Центра "Эйдос" Глеба Каневского, который предоставил документ в распоряжение ТСН.

"По состоянию на 1 апреля 2016 года в государственный бюджет фактически поступило 77,4 тыс. грн конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - сообщил заместитель министра финансов Роман Качур.

В целом в 2016 году в правительстве планируют вернуть миллиарды гривень, которые должны направить на противостоянии вооруженной агрессии России.

"То есть, в первом квартале по нынешнему курсу возвращено около трех тысяч долларов. Напомню, за этот год правительство хочет вернуть 7,7 миллиардов гривень. Почти по два миллиарда в квартал. Невооруженным глазом видно, что правительство вместе с правоохранительными органами не успевают за бюджетным планом", - отметил Каневский.

Следует отметить, что за весь прошлый год в госбюджет вернули всего 100,1 тыс. гривень.

В Генпрокуратуре такие провальные результаты прошлого года объяснили юридическими коллизиями. Мол, правительство обязало возвращать деньги по бюджетной статье "присвоение коррупционными методами", словосочетание которого отсутствует в законодательстве. Поэтому коррупционные деньги возвращали по различным статьями не только в бюджет, но и на счета государственных предприятий. Кабмин исправил коллизию, но на сумму это не повлияло.