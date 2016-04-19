Россиян предупредили об угрозе вечной стагнации
Среди причин стагнации - ежегодное сокращение трудоспособного населения, недостаток инвестиций и низкий уровень производительности труда.
России грозит вечная стагнация в случае, если власти не будут проводить политику, направленную на решение структурных проблем, повышение производительности труда и диверсификацию экономики, сообщает Би-би-си со ссылкой на замглавы российского центробанка Ксению Юдаеву.
"В своем выступлении на научной конференции в Высшей школе экономики она заявила, что экономическому росту страны препятствуют сразу несколько структурных проблем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в их числе Юдаева назвала демографическую, которая связана с ежегодным сокращением трудоспособного населения на 900 тысяч человек, недостаток инвестиций и низкий уровень производительности труда.
По словам Юдаевой, для решения этих проблем необходимы инвестиции, которые повысят производительность труда.
"Этот процесс чаще всего связан с развитием новых компаний, которые вытесняют с рынка устаревшие производства. А это происходит в высококонкурентной среде", - сказала она.
Источником этих инвестиций, по словам Юдаевой, должны стать сбережения и иностранный капитал. Также она отметила необходимость диверсификации российского экспорта.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в 2016-м году бюджетный дефицит неизбежен и остается серьезной угрозой для выполнения поставленной цели снизить уровень инфляции в стране.
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По ее словам, главное при этом – не свести этот дефицит к минимуму, а разработать бюджетную стратегию, которая покажет, как будет сбалансирован бюджет в среднесрочной перспективе.