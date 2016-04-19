Россиян предупредили об угрозе вечной стагнации

России грозит вечная стагнация в случае, если власти не будут проводить политику, направленную на решение структурных проблем, повышение производительности труда и диверсификацию экономики, сообщает Би-би-си со ссылкой на замглавы российского центробанка Ксению Юдаеву.

"В своем выступлении на научной конференции в Высшей школе экономики она заявила, что экономическому росту страны препятствуют сразу несколько структурных проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе Юдаева назвала демографическую, которая связана с ежегодным сокращением трудоспособного населения на 900 тысяч человек, недостаток инвестиций и низкий уровень производительности труда.

По словам Юдаевой, для решения этих проблем необходимы инвестиции, которые повысят производительность труда.

"Этот процесс чаще всего связан с развитием новых компаний, которые вытесняют с рынка устаревшие производства. А это происходит в высококонкурентной среде", - сказала она.

Источником этих инвестиций, по словам Юдаевой, должны стать сбережения и иностранный капитал. Также она отметила необходимость диверсификации российского экспорта.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в 2016-м году бюджетный дефицит неизбежен и остается серьезной угрозой для выполнения поставленной цели снизить уровень инфляции в стране.

Читайте такжеМинфин России пророчит стране 15 лет застоя

По ее словам, главное при этом – не свести этот дефицит к минимуму, а разработать бюджетную стратегию, которая покажет, как будет сбалансирован бюджет в среднесрочной перспективе.