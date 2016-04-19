Дания поддерживает сохранение санкций ЕС против России – премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Я также хочу выразить свою обеспокоенность по поводу обострения насилия, которое мы видели в последние месяцы. Я надеюсь, что политические обсуждения в "нормандском формате" приведут к прогрессу. И я могу заверить вас, что Дания поддерживает санкции ЕС против России. Они должны сохраняться, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - подчеркнул Расмуссен.