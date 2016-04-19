НБУ купил сегодня у банков $30 миллионов

Национальный банк Украины на аукционе сегодня, 19 апреля, выкупил у банков весь анонсированный объем валюты на уровне 30 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,4552 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 39,90 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 25,42/25,48 грн/долл.

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Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,4388 грн/долл., участники рынка заключили 264 сделки на сумму 91,07 млн долл.