ВТО сегодня начала первый обзор торговой политики Украины

Всемирная торговая организация 19-21 апреля проведет первый обзор торговой политики Украины с момента получения членства в этой организации, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

Украинскую делегацию, которая будет представлять торговую политику в ВТО, возглавляет торговый представитель Наталья Микольская.

“19-21.04 в ВТО впервые после присоединения Украины происходит обзор торговой политики Украины”, - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что обзор вызвал значительный интерес у участников ВТО, которые задали около 450 вопросов.

Позднее пресс-служба министерства сообщила, что украинская делегация примет участие в обсуждении двух ключевых документов, которые информируют о состоянии практически всех отраслей экономики Украины: отчета Секретариата ВТО и доклада правительства Украины о торговой политике. Согласно процедуре, оппонентом делегации Украины со стороны ВТО будет постоянный представитель Швейцарии в ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина на заседании Совета по торговле товарами ВТО выдвинула требование к России немедленно устранить все торговые ограничения, включая блокирование транзита.

Требование Украины поддержали 8 членов "Большой двадцатки" - Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года.

Справка УНИАН. Обзоры торговой политики ВТО являются регулярными и дают возможность обсудить цели и качество мер, принимаемых правительствами членов ВТО в сфере торговли, их политику и потребности, а также дают возможность развернуть дискуссию и обеспечить обратную связь в эффективности торговой политики и возможностях ее совершенствования.

Частота таких осмотров зависит от размера страны. Четыре крупнейших мировых трейдера (ЕС, США, Япония и Китай) проходят процедуру примерно раз в два года. Следующие 16 членов ВТО (учитывая их долю в мировой торговле) пересматриваются каждые четыре года. Остальные члены, в том числе и Украина, пересматриваются каждые шесть лет с возможностью длительного переходного периода для наименее развитых стран.