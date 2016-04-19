ГФС подозревает скандального дистрибьютора сигарет "Мегаполис" в уходе от уплаты налогов с 2,3 миллиарда

Государственная фискальная служба подозревает скандального монополиста на рынке оптовой дистрибуции сигарет компанию «Мегаполис», учредителями которой являются российские оружейные бароны и украинские высокопоставленные чиновники, в работе с фиктивными предприятиями и уходе от уплаты налогов с 2,3 млрд грн.

Об этом сообщается в решении Тернопольского городского районного суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, следователи выяснили, что «Мегаполис» продал фиктивным предприятиям за два последние года табачных изделий на 1,2 млрд грн. Следствие полагает, что это было сделано для снижения акцизного налога, поскольку покупатели сигарет в дальнейшем, по документам, реализовали не приобретенные у «Мегаполиса» сигареты, а разные товарно-материальные ценности.

В судебном решении также указывается, что «Мегаполис» перечислил семи фиктивным предприятиям 1,1 млрд грн, оформив это как возвратную материальную помощь, чтобы вывести средства из компании и таким образом избежать налогообложения.

В течение 2014-2015 годов общий оборот между «Мегаполисом» и 16 фигурирующими в деле компаниями составлял 2,35 млрд грн.

В житомирском офисе «Мегаполиса» следователи изъяли черную бухгалтерию, в частности расходные накладные, которые оформлялись в двух экземплярах и, по мнению правоохранителей, свидетельствуют о сокрытии реального объема продаж.

Приняв к вниманию материалы следствия, суд разрешил ГФС изъять на время документы о продажах и закупках «Мегаполиса», документы складского и налогового учета и другую документацию.

В свою очередь компания «Мегаполис-Украина», не комментируя вышеуказанное решение суда, тем не менее заявила, что в своей деятельности руководствуется неукоснительным соблюдением действующего законодательства.

«Мы сотрудничаем с более чем 30 тыс. контрагентов на территории Украины. Все они являются реальными субъектами хозяйствования, что подтверждено соответствующими документами», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

В сообщении также сказано, что при подписании договора каждый контрагент предоставляет все необходимые регистрационные документы, а также разрешительные документы для торговли табачными изделиями.

Кроме того, «Мегаполис-Украина» снова опровергала наличие связей с различными политическими фигурами, уточнив, что собственниками компании являются граждане Украины, Ирландии и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года министр экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, после обращений депутатов и участников рынка, призвал Антимонопольный комитет расследовать деятельность компании «Мегаполис-Украина», которая начала свою деятельность после избрания Януковича президентом в 2010 году.

Однако Антимонопольный комитет приступил к расследованию только в начале 2016 года, после того, как на неделю заблокировали склады «табачного монополиста» сразу в нескольких городах – Киеве, Львове, Ривном, Тернополе, Луцке, Одессе и т.д.

Спустя неделю активисты прекратили блокирование складов, написав обращение к властям с призывом срочно расследовать деятельность компании с многомиллиардным оборотом. По их мнению, к «Мегаполис-Украина» имеют отношение российские миллиардеры-оружейники - Игорь Кесаев и его компаньон Сергей Кациев.

«Мегаполис-Украина» отрицает свою связь с Кесаевым и Кациевым, однако уточнила, что среди учредителей есть одесский бизнесмен Борис Кауфман. Других бенефициаров компания наотрез отказалась разглашать.

Борис Кауфман является партнером в бизнесе с Александром Грановским, влиятельным депутатом от Блока Петра Порошенко.

В марте АМКУ продлил сроки рассмотрения дела «Мегаполис» до 12 апреля, уточнив, что компания ключевую информацию до сих пор так и не предоставила.