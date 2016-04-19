В Кабмине подсчитали потери Украины от дискриминационных торговых ограничений России

Украина в общей сложности потеряла 98 миллиардов долларов объема торговли из-за дискриминационных и противозаконных ограничений со стороны России.

Соответствующая информация содержится в опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли докладе Украины в рамках пересмотра торговой политики страны во Всемирной торговой организации.

"Объемы торговли с Российской Федерацией, ранее являющейся крупнейшим торговым партнером, постепенно снижались с 2012 года (с 24,3% от общего объема торговли в 2012 году до 12,7% в 2015 году), в основном, из-за введения незаконных и дискриминационных торговых ограничений, а потери в торговле для Украины составили около 98 млрд долл.", - говорится в докладе.

Согласно документу, снижение объема торговли Украины с Европейским Союзом произошло в результате падения мировых цен на сырьевую продукцию, однако доля украинского экспорта в Европу выросла с 22,3% в 2012 году до 34,1% в 2015 году.

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Как сообщал УНИАН, Украина на заседании Совета по торговле товарами ВТО выдвинула требование к России немедленно устранить все торговые ограничения, включая блокирование транзита.

Требование Украины поддержали 8 членов "Большой двадцатки" - Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, везущие свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.

В феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем, с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.